中国澄清将建联合作战司令部传闻

路透北京1月7日 - 中国国防部周二否认官媒关于中国军方将建立联合作战司令部的报道。

上周英文报纸《中国日报》称中国将适时建立联合作战司令部，并已开展试点。

但据《人民日报》和《环球时报》报道，国防部澄清说相关报道是没有根据的。

中国一直在快速升级军事装备，但军事分析人士认为，如何在中国大军区格局下对复杂的、不同的军事系统进行整合是重大挑战之一。

各军区司令过去对他们的部队有较大的自主权，军方各部门彼此独立，这导致难以进行集中控制，不利于协同有效地使用新的武器系统。

报道提到，国防部新闻发言人杨宇军已在2013年11月底的例行记者会上指出，建立联合作战指挥体制是信息化条件下作战的必然要求。

杨宇军当时表示，“我军在这方面也进行了积极探索”，将走出一条“具有中国特色的联合作战指挥体制改革之路”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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