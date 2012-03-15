中国CEO对未来经济增长信心降低--普华永道

路透北京3月15日电---国际会计师行普华永道(罗兵咸永道)最新调查显示,尽管有多达五成的中国CEO对未来12个月的公司收入增长非常有信心,但这较去年水平已明显降低,显示放缓的经济增长正在侵蚀企业家的信心.

中国区的该项指标一如既往地高於全球CEO的信心水平,但明显低於去年72%的记录.

普华永道周四发布报告并称,受访的中国CEO表现出希望优先拓展国内和东南亚市场的倾向,同时减少对西欧和北美市场的依赖.

"世界经营经济环境更加复杂,欧美走不出衰退,另外国内通胀成本压力,使(中国企业)利润区间被压缩."普华永道中国北京主管合伙人吴卫军在记者会上表示.

具体而言,有51%的受访中国CEO对其所在公司2012年收入增长非常有信心,这主要受益於政府对国内消费市场的支持及中国强大的贸易量支撑.

今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方.总理温家宝周三承认经济存在下行压力,但同时也强调,调低增速主要是为了结构调整,真正实现高质量增长.

普华永道报告并显示,63%的受访中国CEO认为,对公司未来而言,新兴市场比成熟市场更重要,其中东南亚和东亚地区成为他们今後拓展业务的重地.

吴卫军解释,上述市场与中国较为同质化,而且在一定程度上"可以重复中国的故事",因此受到青睐.

不过他也补充,欧美的品牌和技术仍对中国企业有很强吸引力,会受到长期关注.

上述报告是普华永道全球CEO调查的一部分,覆盖了160位中国内地及香港的CEO.(完)

--发稿 苏丹; 审校

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