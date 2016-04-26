华兴资本控股的华菁证券获批 为CEPA下第二家合资券商

路透上海4月26日 - 中国证监会近日宣布华菁证券获准设立，这是在内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）项下获准设立的第二家合资券商。本土最大独立投行华兴资本通过香港万诚证券持股49%，成为第一大股东。

核准设立的华菁证券注册地为上海市，注册资本为10亿元人民币，业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理。三家股东分别为万诚证券、上海光线投资控股有限公司、无锡群兴股权投资管理有限公司，出资比例分别为49%、46.1%和4.9%。

3月，中国证监会核准设立申港证券，这是CEPA项下首家合资券商，民信金控(0273.HK)及民众证券分别持股15%。

证券时报周二报导称，虽然华菁证券初期只有四项业务牌照，但经过持续合规经营满一年后，可以按规定申请其他证券业务牌照，成为牌照齐全的证券公司。

报导并引述华兴资本首席执行官包凡称，在逐步取得香港和美国投行牌照以后，申请A股牌照的初衷是能够为客户提供跨市场、全方位的服务。

华兴资本表示，华菁证券设立后，将依托华兴资本和中方股东在新经济领域的布局，为新经济企业提供私募融资、IPO、再融资、并购重组、债务融资等闭环金融服务，助力新经济成长和产业转型升级。 自2004年成立以来，华兴资本已帮助客户成功完成包括首次公开募股（IPO）、并购、可转债发行和私募融资等近280宗交易，交易总额逾320亿美元。其中，2014年完成京东(JD.O)美国IPO，2015年完成滴滴快的30亿美元融资，以及滴滴快的合并、58同城与赶集网合并、点评美团战略合作等并购大案。（完）