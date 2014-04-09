明代成化斗彩鸡缸杯拍出2.8亿港币

路透香港4月8日(记者 James Pomfret) -一件500多年前由明朝官窑烧制的酒杯周二在香港苏富比春拍上以2.812亿港币的价格成交，这是拍卖史上最昂贵的中国文物之一。

这件“斗彩鸡缸杯”烧制于明代成化年间(公元1465年至1487年)，杯壁上绘有公鸡偕母鸡领幼雏觅食的画面。

斗彩鸡缸杯一直是收藏爱好者最梦寐以求的文物之一。

苏富比亚洲区副主席及中国瓷器及工艺品部国际主管仇国仕(NicolasChow)在拍卖会结束后表示：“每次一有鸡缸杯出现在市场上，它都会刷新中国艺术品的拍卖价。”

鸡缸杯上一次现身拍卖会是在1999年，当时拍出的价格为2,900万港币，约是周二拍卖价的十分之一。

现存于世的明成化“斗彩鸡缸杯”只有16只，其中4只在私人藏家手中，其余均被博物馆收藏。

2.812亿港币的成交价也刷新了中国瓷器世界的拍卖纪录，超越了2010年一件清代花瓶3,240万美元的成交价。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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