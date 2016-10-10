中国外汇交易中心人民币汇率指数国庆前一周两跌一升

路透上海10月10日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，9月30日（国庆假期前一周）的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较此前一周下跌0.04%至94.07，较2014年底则仍下跌5.93%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.75和95.05，分别上涨0.01%和下跌0.06%，较2014年底则分别下跌5.25%和下跌4.95%。

中国今年国庆假期为10月1日至7日。上述三个指数和9月30日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

CFETS今日新闻稿并公布，中国外汇交易中心计算的9月30日CFETS人民币汇率指数较上月末贬值0.28%；BIS货币篮子、SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末贬值0.31%和贬值0.06%。为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，CFETS还公布月末三个指数的变化情况。

9月30日当周人民币兑美元即期收盘持平，而美元指数下跌0.01%，受美国选举搅动，美元指数低位整理；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.99%，而美元指数则累计上涨5.75%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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