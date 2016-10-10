中国外汇交易中心人民币汇率指数国庆前一周两跌一升

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月10日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，9月30日（国庆假期前一周）的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较此前一周下跌0.04%至94.07，较2014年底则仍下跌5.93%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.75和95.05，分别上涨0.01%和下跌0.06%，较2014年底则分别下跌5.25%和下跌4.95%。
中国今年国庆假期为10月1日至7日。上述三个指数和9月30日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
CFETS今日新闻稿并公布，中国外汇交易中心计算的9月30日CFETS人民币汇率指数较上月末贬值0.28%；BIS货币篮子、SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末贬值0.31%和贬值0.06%。为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，CFETS还公布月末三个指数的变化情况。
9月30日当周人民币兑美元即期收盘持平，而美元指数下跌0.01%，受美国选举搅动，美元指数低位整理；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.99%，而美元指数则累计上涨5.75%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。