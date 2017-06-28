中金所调整开户资金验证时限 连续5个交易日不低于50万元

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
中金所新闻稿称，将中金所现行适当性管理制度中“投资者申请开户时，保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币”的时点要求调整为 “投资者申请开户前连续5个交易日保证金账户可用资金余额不低于50万元”的时段要求。
新闻稿并称，此次同时调整知识测试实施方案，金融期货投资者知识测试工作自2017年7月1日开始将统一安排在中国期货业协会统一管理和运营的考试平台开展。知识测试依然由期货公司会员组织，但要求期货公司会员对客户参加知识测试的过程全程录像。
证监会此前曾发布证券期货投资者适当性管理办法，统一投资者分类标准和管理要求，明确产品分级的底线要求和职责分工，并突出对于普通投资者的特别保护，要求向投资者提供有针对性的产品及差别化服务。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)