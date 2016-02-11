《明报》：“十三五”开局挑战大

2月11日

踏入猴年，进入内地第十三个五年规划（即「十三五」规划）开局之年。这一筹划逾两年、编修近一年的发展规划纲要，3月即要在人大会议上提交审议，会后即进入实施阶段。按历史经验，内地新规划开局之年，多是冲劲十足，唯有今次十三五开局，压力重重，其中最大的是由内而外、由上而下的三大压力。

中国现行核心政治模式，也即中共党的执政方式，是「经过法定程序，使党的主张变成国家意志」。而五年一度的经济和社会发展规划纲要编修审定，与五年一度的党政国家机构大换届，是这一模式和方式的主要体现。

是以国务院早在两年前便开始筹备起草「十三五」规划，在去年形成基础文件。中共中央根据该基础文件，再组班子起草了关于「十三五」规划的意见，作为一份政治文件，在去年秋天的中共十八届五中全会上通过，对规划提出五大新理念等方针和原则。会后国务院起草班子再根据中共中央意见，形成规划纲要征求意见稿，经中共核心领导层审定后，提交3月人大会议审议。

今次「十三五」规划纲要，不仅是中国经济和社会发展纲领，还有三方面政治意义。一是内地从过去模仿苏联「五年计划」模式，到「十一五」进入市场经济由「计划」变成「规划」，今年是第三个五年「规划」，欧盟也开始就承认中国的市场经济地位展开谘询，其间隐含中国市场经济成形的意义；第二方面，今次「十三五」规划，肩负着实现「全面小康」，完成中共改革开放早期制定的「三步走」现代化建设战略的重要任务，所以是一个中长期发展战略全面完成的五年规划，是改革开放阶段性「收官」的五年的规划；第三重意义，在于习近平主政3年，前两年侧重反腐肃贪，政治上清理门户后，腾出手来制定「十三五」规划，变成政治新起点，透过实施新政治经济学，以结构性调整、供给侧改革，来确立发展新理念。因而一定意义上，「十三五」规划纲要不仅是经济和社会发展纲要，还是一份治国理政的纲领。

正因为这3方面的意义，今次规划纲要分量被看重，要求被提高，就其内容来说已有不少挑战，以规划纲要开局而论，更有多重压力和系列重大挑战。

首先一大压力和挑战，来自中国面临的新国际环境，也即所谓外部条件。过往30多年，中国五年计划或规划开局之年，特别注重营造宽松有利的外部环境，也即常说的「大气候」。今次「十三五」规划，中央决策层治国理念大转换，其中一个叫「统筹两个大局」，即国内大局和国际大局要同步筹划，「大气候」显得更加重要。

惟美国「重返亚太」战略实施以来，中国外交战略最重要一环中美关系，已龃龉频生，不仅南海风云再起，还有经济唱衰之论重来。而今次「十三五」规划中，「一带一路」和人民币国际化是两大重要内容，当然于开局有重大压力。另一变数，即属「境内关外」的香港，与海峡相隔的台湾，各现新变局，这对今年开局也有不少挑战。

第二大压力和挑战，来自中共内部另一开局，即换届开局。中共明年将召开十九大，实现领导层的局部换班及为国家机构人事换届做人事准备。在此之前，今年要完成从省到县地方党委的层层换届，为中央换届作铺垫，也算是明、后年党政大换届前的小开局。

五年规划的大开局，至少有两大要求，一是经济要稳定向好，二是政治上求稳防乱。今年除经济正现变局外，还有政治人事新变。在以党领政体制下，地方党委层层换届，人事变动大，对政事震动也大，加上反腐的严格要求，以及前朝现届的人事因素，今次地方党委换届，汰旧换新，于五年规划的开局，压力极大。

另一层未被重视的压力，来自最重要的地方与中央关系。在全国「十三五」规划纲要提交前，各省级地方多数已召开地方人大会议，通过地方「十三五」规划纲要。五年规划，本应全国纲举、各地目张，但程序已成地方先行。目前看来，地方各有主张，如北京的「首都城市战略定位」、上海的「建大上海都市经济圈」、广东及江苏的「两个率先」等，更有逾21个省级地方提出申建自贸区、「打造内陆开放高地」，这一「地方包围中央」之势，当然是全国规划纲要开局的一种挑战。

说到地方，不能不说香港。在全国人大常委会建议下，「十三五」规划纲要内可能新增一节，专讲「深化内地与港澳全方位合作」。其中除强调内地与港澳在经贸、教育、科技、民生、社会等领域要「全方位交流合作」，引领港澳深度参与「一带一路」外，也将首度强调中央对粤港澳合作的统筹协调。对香港来说，这也是「十三五」规划纲要将带来的空前重大挑战。