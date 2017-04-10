中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车(000625.SZ)将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
蔚来在声明稿中表示，长安汽车与蔚来的合资事业将关注于新能源汽车的研究、销售及服务，不过在一项更广泛的合作关系下，双方也将共享智能汽车技术、生产及其他领域的相关资源。
这项合作的财务条款并未公布。
长安汽车发言人表示，公司对于这项合作进一步讯息无可奉告。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。