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中国财经 | 2017年 4月 10日 星期一 13:51 BJT

中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业

路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车(000625.SZ)将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。

蔚来在声明稿中表示，长安汽车与蔚来的合资事业将关注于新能源汽车的研究、销售及服务，不过在一项更广泛的合作关系下，双方也将共享智能汽车技术、生产及其他领域的相关资源。

这项合作的财务条款并未公布。

长安汽车发言人表示，公司对于这项合作进一步讯息无可奉告。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张荻)

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