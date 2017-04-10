中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业

路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车(000625.SZ)将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。

蔚来在声明稿中表示，长安汽车与蔚来的合资事业将关注于新能源汽车的研究、销售及服务，不过在一项更广泛的合作关系下，双方也将共享智能汽车技术、生产及其他领域的相关资源。