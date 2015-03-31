重庆长安汽车召回12.1万辆汽车

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
路透北京3月30日 - 新华社周一报导称，重庆长安汽车股份有限公司决定从3月31日起召回约12.1万辆汽车。
报导称，由于供应商生产批次的原因，本次召回范围内车辆的冷却液抗氧化能力不足，可能引起冷却性能下降，会影响冷却系统的冷却效果，极端情况可能造成水温升高，存在安全隐患。重庆长安汽车股份有限公司为上述召回范围内车辆的冷却系统进行免费清洗并更换冷却液，以消除安全隐患。
本次召回涉及CS75、睿骋汽车、CS35、逸动、致尚XT、悦翔V7汽车、奔奔mini、CX20汽车以及长安之星2、长安之星3汽车。（完）
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台（QME）开业时间未定，需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。