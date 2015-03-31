重庆长安汽车召回12.1万辆汽车

报导称，由于供应商生产批次的原因，本次召回范围内车辆的冷却液抗氧化能力不足，可能引起冷却性能下降，会影响冷却系统的冷却效果，极端情况可能造成水温升高，存在安全隐患。重庆长安汽车股份有限公司为上述召回范围内车辆的冷却系统进行免费清洗并更换冷却液，以消除安全隐患。