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中国财经 | 2015年 3月 31日 星期二 10:31 BJT

重庆长安汽车召回12.1万辆汽车

路透北京3月30日 - 新华社周一报导称，重庆长安汽车股份有限公司决定从3月31日起召回约12.1万辆汽车。

报导称，由于供应商生产批次的原因，本次召回范围内车辆的冷却液抗氧化能力不足，可能引起冷却性能下降，会影响冷却系统的冷却效果，极端情况可能造成水温升高，存在安全隐患。重庆长安汽车股份有限公司为上述召回范围内车辆的冷却系统进行免费清洗并更换冷却液，以消除安全隐患。

本次召回涉及CS75、睿骋汽车、CS35、逸动、致尚XT、悦翔V7汽车、奔奔mini、CX20汽车以及长安之星2、长安之星3汽车。（完）

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