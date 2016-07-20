中国发生债务危机机会较小 经济硬着陆风险低--渣打香港

路透香港7月20日 - 渣打银行（香港）中国首席经济学家丁爽周三表示，尽管预期届2020年中国的总债务将增至国内生产总值（GDP）的300%，但认为出现债务危机的机会仍较小；而中国经济出现＂硬着陆＂的风险很低，政府有足够的政策工具使今年能达至6.5%的GDP增长目标。

中国的债务问题备受关注，丁爽在发布会称，目前中国所有债务为GDP的250%，预计到2020年将升至300%。但这与目前不少发达国家逾300%相比，不算＂可怕＂，出现债务危机的机会较小。

＂因为中国政府部门比较健全，有余地处理债务问题，且目前中国资本账开放较少，因而资本流出也较少。而且以内债为主，外债占比低于10%，比例很少。＂他说。

该行对中国今年GDP增长预测为6.8%，比官方的目标还高。丁爽称，6.8%的增长预测是基于在有政府政策支持下，但假如政策全为中性，是不能达到该目标。

丁爽相信，中国政府对今年6.5%的GDP增长目标非常重视，亦有足够的政策工具去支持，预期下半年的财政政策会继续扩张，而货币政策则转为中性，因债务水平仍高，不过整体而言，经济＂硬着陆＂风险很低。

他续表示，相信下半年中国降息机会＂几乎没有＂，因中国通胀有上升趋势，PPI通缩料将消失，而人民币汇率进一步受压；但他认为存款准备金率则有下调的必要。（完）