中国奶酪市场巨大商机令国外供应商欢欣鼓舞

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/惠灵顿8月21日 - 在北京的高档蛋糕店黑天鹅（Black Swan），靳雨辰正在为他的母亲选购生日蛋糕。

喜欢蛋糕、披萨等非传统美食的中国消费者群体正在快速扩大，靳雨辰便是其中之一。进口奶酪需求也随之增长。

与许多人一样，靳雨辰日常消费的牛奶来自国产品牌，但在特殊场合也希望选用品质上乘的产品。

“我一般都喝国产牛奶，但是因为这次是给我母亲买生日蛋糕，所以挑选了质量比较好的，”靳雨辰一边挑选蛋糕一边说。

黑天鹅从新西兰恒天然 进口奶酪及其它乳制品。恒天然是全球最大的乳品出口商，该公司正在加大奶酪产量以满足中国日益增长的需求。

在中国的饮食中，乳制品所占比例一贯较低，部分原因是大多数中国成年人对乳糖不耐受。这意味着他们对消化乳品中的糖分有困难，但奶酪中的乳糖含量低于牛奶。

欧睿国际预计，今年中国奶酪市场规模将增长23%，达到35亿元人民币（5.47亿美元）。

“中国消费者的口味正在改变，越来越多的人变得更加习惯西餐文化，”欧睿信息在本月的一份报告中称。

“随着必胜客、麦当劳等连锁快餐企业快速扩张，大多数中国人已经对奶酪有了印象，也发现他们可以接受奶酪。”

“我们特别爱吃奶酪，我每天都想吃，”在上海一家必胜客用餐的45岁郑姓主妇说道。

位于上海的咨询公司Daxue Consulting的执行长Matthieu David-Experton称，“乳品进口公司真的开始在考虑发展他们的奶酪业务了，市场前景广阔。”

新西兰是中国最大的奶酪供应国，占进口量的45-50%左右，但其他国家紧随其后。澳大利亚占有中国奶酪进口约20%份额，美国约为15-20%，而欧洲也占有10-15%。

美国Kraft Heinz 称，他们认为公司旗下的许多品牌在中国市场“有着巨大的未开发潜能”。

美国奶业出口委员会称，美国的目标是进一步扩大对中国的出口，后者现在是美国奶酪第五大出口市场。

“与恒天然及其它来自大洋洲及欧洲的供应商一样，我们也认为中国市场蕴藏着更大的商机，”该委员会副主席Alan Levitt说。

对于许多中国国内企业而言，关键在于使用国外奶酪，无论成本如何。

北京原麦山丘的主厨林育玮参观新西兰和澳大利亚的奶牛场和面包店后，开始在其作品中使用恒天然的产品。

“作为高档连锁面包店，我们愿意花钱使用品质上乘的乳制品，”林育玮说。（完）