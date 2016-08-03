中国启动人口密集区危化品企业搬迁或转产关闭 新建项目全部入园

路透北京8月3日 - 为推动石化产业产能结构逐步优化、产业布局趋于合理，中国国务院最新发布意见称，全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作，新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区。

中国政府网周三刊登国务院“关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见”并称，将加快淘汰工艺技术落后、安全隐患大、环境污染严重的落后产能，有效化解产能过剩矛盾。

目标是，石化行业万元工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量、用水量分别比“十二五”末下降8%、10%和14%；科研投入占全行业主营业务收入的比例不低于1.2%。

在重点任务上，将努力化解过剩产能。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。研究制定产能置换方案。

有序推进沿海七大石化产业基地建设，炼油、乙烯、芳烃新建项目有序进入石化产业基地；开展智慧化工园区试点，在中西部符合资源环境条件的地区有序发展现代煤化工产业。

同时，推动企业兼并重组。落实财税、金融、土地、职工安置等支持政策，破除跨地区、跨所有制兼并重组的体制机制障碍；重点推动传统化工企业兼并重组，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。

指导意见并鼓励外资参与国内企业兼并重组，支持大型石化企业开展跨国经营，提前做好风险应对预案。

在财政金融支持方面，国务院表示，要加快化学矿产资源税从价计征改革，清理规范相关收费基金；并引导金融机构实行有扶有控的信贷政策，大力发展能效信贷、合同能源管理未来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务。（完）

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