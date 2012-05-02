中国外交部称陈光诚自行离开美使馆 中国对美做法强烈不满

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透北京5月2日电---中国外交部发言人称,山东省沂南县人陈光诚於4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开;并指出,美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆,中方对此强烈不满.
中国官方媒体新华社援引外交部发言人刘为民的话称,美方做法是对中国内政的干涉,中方决不接受.美驻华使馆有义务遵守有关国际法和中国的法律,不应从事与其职能不相符的活动.
"中方要求美方就此道歉,彻底调查此事,处理相关责任人,并保证不再发生此类事件...美方应当反思自己的政策和做法,以实际行动维护中美关系大局,"他说.
备受关注的第四轮中美战略与经济对话将於本周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.
而据一位不愿具名的美国高级官员透露,陈光诚已被送往北京的医院治疗,并将和家人团聚.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。