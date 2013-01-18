麦当劳肯德基再陷“病死鸡门”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月17日(记者 Kazunori Takada/沈一鸣) - 就在中国当局澄清了针对百胜集团 和麦当劳 有关鸡肉激素超标的指控数周后，当地媒体再次将矛头对准了这两家美国企业。

《上海日报》周四援引中国网的一篇报导称，河南大用集团长期加工病鸡、死鸡，销售给麦当劳、肯德基等快餐连锁店。河南省鹤壁市政府在经过初步调查后称尚未发现屠宰加工病死鸡情况。

大用集团是麦当劳和肯德基的供应商。

中国报纸和网站也抨击一些国内企业，但行业专家称，有鉴于外国品牌的较高知名度，跨国企业往往更易成为众矢之的。

搜狐网记者谭小雪(音)表示：“肯德基和麦当劳引起媒体的注意是因为他们是中国最大的快餐连锁企业。妇孺皆知。”

“也有一些本土连锁企业，比如乡村基 等，但他们无法与国际品牌相提并论，后者的品牌认可度和消费者影响力更大。”

中国网援引知情人士的消息报导称，大批量的鸡在长成之前就因为某些疾病被紧急出棚屠宰，进而流入市场，进入快餐店，其中包括上述两家美国知名企业。

但鹤壁市政府周三表示，初步调查未发现屠宰加工病死鸡情况，当局正严格开展核查。大用集团总部位于河南省鹤壁市。

百胜中国针对中国网报导作出回应，称将密切关注事态进展。

百胜通过其官方微博发布声明称，如发现大用集团有任何违规行为，一定从严处理。

路透始终未能联系到麦当劳和大用集团主管人士就此置评。（完）