中国多名律师要求政府公开超生罚款去向

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京9月4日（记者 李卉/黄瑞黎） - 中国浙江省律师吴有水周三称，地方政府未说明逾165亿元超生罚款的使用情况。他是申请该项信息公开的多名律师之一。
吴有水表示，他认为计划生育系统“面临没有受到任何质疑的滥用职权和腐败”。
“甚至没有一个省份能够提供这项罚款的开支和审计信息，”吴有水在接受路透电话采访时说道。他表示，截止到周二，他已经收到中国31个地方省市自治区的回复。
“社会抚养费”俗称超生罚款，意味着这项资金将进入政府预算，补偿政府为超生儿童在资源和公共服务方面的开支。
“就我所知，中国没有一个县以这样的方式使用罚款，”吴有水称。“很多钱被返还给地方计生委，并奖励给收到钱的官员。”
路透未能立即联系到中国国家卫生和计划生育委员会的官员就此置评。
周日，14名律师公开致信中国审计署，询问社会抚养费的收支情况是否属于审计事项。
审计署在其网站上发表的声明中称，近年来未组织过全面的审计，因此不能提供详细情况。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。