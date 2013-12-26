中国拟提高计划生育特殊困难家庭扶助金

路透北京12月26日 -中国国家卫生和计划生育委员会周四表示，对于独生子女伤残或死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，中国计划提高对这些计划生育家庭的特别扶助金。这是中国计划生育政策进一步放宽的最新迹象。

这些失去子女或子女伤残的家庭是中国独生子女政策弊端的一个缩影。

中国的“单独两孩”政策将于明年年初开始施行。

传统上，中国人依赖子女养老，所以当唯一的子女去世后，年迈的父母将陷入惨境。而中国的福利或医疗保险体系也不完善。

中国国家卫生和计划生育委员会在声明中表示，从明年起，独生子女伤残或死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，自女方年满49周岁后，城镇每人每月270元（伤残）、340元（死亡），农村每人每月150元（伤残）、170元（死亡）。

据《中国日报》报道，今年5月，大约有400人聚集在北京，要求对失去唯一孩子的老年父母提供更高的补偿。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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