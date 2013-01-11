中国“小皇帝”一代缺乏冒险精神--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透香港1月11日 - 澳大利亚莫纳什大学的研究发现，中国计划生育政策实行后出生的人与政策实行前出生的人相比，更加不容易相信别人、较不值得信赖而且竞争力降低。
研究人员对420人进行了一系列经济游戏和人格调查，这些人中一半出生在计划生育政策实行前，一半出生在政策实行后。中国计划生育政策1979年开始实行。
他们发现，1979年以后出生的参与者可能更不认真、更加悲观并有点更加神经质。
“我们发现，计划生育以后出生的人更加不敢冒险......从事风险工作、进行创业或在金融行业工作的可能性也更低，”主要撰写人、莫纳什大学经济学教授Lisa Cameron表示。
“因此，从更广泛的角度看，其影响可能是对创业能力下降的担忧，因大家不愿承担风险，不愿竞争......你可能还会担心对社会缺乏信任，而信任是非常重要的，甚至在商业交易中。”
该研究周五发表在《科学》杂志上。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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