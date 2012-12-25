中国警方摧毁九个拐卖儿童犯罪团伙 解救儿童89名

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京12月24日 - 新华社周一报道称，中国警方在全国打击拐卖儿童犯罪中，摧毁9个拐卖儿童犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人355名，解救被拐卖儿童89名。
新华社援引公安部的说法称，广东、四川等9省公安机关从12月18日共同采取一项打击拐卖团伙的行动。
中国近年来拐卖儿童犯罪猖獗，计划生育政策更是对传统的重男轻女观念起到推波助澜的作用。
这些被解救的儿童目前都得到细心照顾，警方也正在寻找孩子的亲生父母。
公安部刑侦局打拐办主任陈士渠说：“我们将采集这些孩子的DNA，输入全国打拐DNA信息库比对，寻找他们的亲生父母。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。