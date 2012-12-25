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时事要闻 | 2012年 12月 25日 星期二 10:20 BJT

中国警方摧毁九个拐卖儿童犯罪团伙 解救儿童89名

路透北京12月24日 - 新华社周一报道称，中国警方在全国打击拐卖儿童犯罪中，摧毁9个拐卖儿童犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人355名，解救被拐卖儿童89名。

新华社援引公安部的说法称，广东、四川等9省公安机关从12月18日共同采取一项打击拐卖团伙的行动。

中国近年来拐卖儿童犯罪猖獗，计划生育政策更是对传统的重男轻女观念起到推波助澜的作用。

这些被解救的儿童目前都得到细心照顾，警方也正在寻找孩子的亲生父母。

公安部刑侦局打拐办主任陈士渠说：“我们将采集这些孩子的DNA，输入全国打拐DNA信息库比对，寻找他们的亲生父母。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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