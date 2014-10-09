中国独生子女面临重重压力

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京10月6日(记者 Carlos Barria) - 中共领导人认为计划生育政策有效防止了人口增长的失控，但批评人士称，该政策导致中国出现强制堕胎、杀害婴儿和贩卖儿童现象。
中国拥有近14亿人口，是世界上人口最多的国家。中国表示，计划生育政策使得1980年以来中国少出生4亿人口，节省了珍贵的粮食资源，并帮助很多家庭摆脱贫困。
批评人士称，计划生育政策造就了被宠坏的一代，并强化了中国重男轻女的观念。中国人强调“养儿防老”，如果一对夫妇只允许生一个孩子，很多人希望确保这个孩子是个男孩。
出生在1980年的黄正(音)说：“家长把鸡蛋都放在一个篮子里。这一代承载了太多压力。但这种现象已经成为常态，因为每个人的处境都一样。”
那些违反计划生育政策的夫妇不得不缴纳罚款，有些甚至被迫流产。中国知名导演张艺谋因超生而被罚款750万元(124万美元)。
但去年底中国计划生育政策出现松动，启动“单独两孩”政策。这既是为提高生育率，也是为缓解中国人口迅速老龄化所带来的经济压力。
根据之前的生育政策，城市夫妇双方需均为独生子女，他们才可获准生育第二个孩子；在农村地区，如果第一个孩子是女孩，这对夫妇可生育第二个孩子。现在，新的生育政策允许一方为独生子女的夫妇生育二胎。
当然也有一些例外情况，包括针对少数民族的较宽松生育政策。
**双重压力**
很多人表示，作为家中唯一的孩子，他们不仅承载了父母的期望，而且还有祖父母一辈的期待。
出生于1985年的张博文(音)表示，中国的现代生活让他承担了双重压力--作为独生子女，他需要养老婆孩子，还要赡养父母。
他说：“我真希望能有个兄弟姐妹。这样在我成长的过程中就没那么孤单……随着父母渐渐变老，有兄弟姐妹共同承担责任会好很多。”
在记者拍摄过程中，有些孩子或家长表现得很羞涩，有些则面对镜头很大方。面对我们的镜头，一个2008年出生的孩子立即开始做出各种功夫动作。
他说：“我不想要兄弟姐妹，因为我不想让他们把家里搞得乱糟糟的。”
一个2009年出生的小女孩在客厅里堆满了她的玩具，占据了家里大部分空间。
当被问及她是否想要兄弟姐妹时，她说：“我不想。因为这样我妈妈就会疼爱他/她了。”
而很多专家表示，中国亟需婴儿潮，以帮助增加劳动力，并承担人口老龄化的经济压力。
中国国家统计局的数据显示，在过去两年中，中国的适龄劳动力减少了近600万，至9.2亿人。与此同时，中国的老年人口料将在2030年达到3.6亿，目前的人数大约为2亿。
计划生育官员称，即便生育政策发生改变，一些夫妇或许会觉得在城市养不起第二个孩子。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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