中国独生子女面临重重压力

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Carlos Barria

路透北京10月6日 - 中共领导人认为计划生育政策有效防止了人口增长的失控，但批评人士称，该政策导致中国出现强制堕胎、杀婴和贩卖儿童现象。

中国拥有近14亿人口，是世界上人口最多的国家。中国表示，计划生育政策使得1980年以来中国少出生4亿人口，节省了珍贵的粮食资源，并帮助很多家庭摆脱贫困。

批评人士称，计划生育政策造就了被宠坏的一代，并强化了中国重男轻女的观念。中国人强调“养儿防老”，如果一对夫妇只允许生一个孩子，很多人希望确保这个孩子是个男孩。

出生在1980年的黄正(音)说：“家长把鸡蛋都放在一个篮子里。这一代承载了太多压力。但这种现象已经成为常态，因为每个人的处境都一样。”

那些违反计划生育政策的夫妇不得不缴纳罚款，有些甚至被迫流产。中国知名导演张艺谋因超生而被罚款750万元(124万美元)。

但去年底中国计划生育政策出现松动，启动“单独两孩”政策。这既是为提高生育率，也是为缓解中国人口迅速老龄化所带来的经济压力。

根据之前的生育政策，城市夫妇双方需均为独生子女，他们才可获准生育第二个孩子；在农村地区，如果第一个孩子是女孩，这对夫妇可生育第二个孩子。现在，新的生育政策允许一方为独生子女的夫妇生育二胎。

当然也有一些例外情况，包括针对少数民族的较宽松生育政策。

**双重压力**

很多人表示，作为家中唯一的孩子，他们不仅承载了父母的期望，而且还有祖父母一辈的期待。

出生于1985年的张博文(音)表示，中国的现代生活让他承担了双重压力--作为独生子女，他需要养老婆孩子，还要赡养父母。

他说：“我真希望能有个兄弟姐妹。这样在我成长的过程中就没那么孤单……随着父母渐渐变老，有兄弟姐妹共同承担责任会好很多。”

在记者拍摄过程中，有些孩子或家长表现得很羞涩，有些则面对镜头很大方。面对我们的镜头，一个2008年出生的孩子立即开始做出各种功夫动作。

他说：“我不想要兄弟姐妹，因为我不想让他们把家里搞得乱糟糟的。”

一个2009年出生的小女孩在客厅里堆满了她的玩具，占据了家里大部分空间。

当被问及她是否想要兄弟姐妹时，她说：“我不想。因为这样我妈妈就会疼爱他/她了。”

而很多专家表示，中国亟需婴儿潮，以帮助增加劳动力，并承担人口老龄化的经济压力。

中国国家统计局的数据显示，在过去两年中，中国的适龄劳动力减少了近600万，至9.2亿人。与此同时，中国的老年人口料将在2030年达到3.6亿，目前的人数大约为2亿。

计划生育官员称，即便生育政策发生改变，一些夫妇或许会觉得在城市养不起第二个孩子。（完）