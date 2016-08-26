独家：中国宁波杉杉就购买智利SQM股权展开深入磋商--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港/圣地亚哥8月25日 - 据两名直接知情人士，中国锂电池材料生产商宁波杉杉股份(600884.SS)正就购买全球锂业巨头智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)股权展开深入磋商。
交易谈判凸显出市场对可再生电池材料的兴趣日益浓厚；由于外界对电动车的发展寄予厚望，可再生电池材料价格迅速攀升。
这也是中国最近一次在拉丁美洲的收购，中国收购拉美资产热潮部分源于对该地区原材料的热切需求。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。