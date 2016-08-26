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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 10:19 BJT

独家：中国宁波杉杉就购买智利SQM股权展开深入磋商--消息

路透香港/圣地亚哥8月25日 - 据两名直接知情人士，中国锂电池材料生产商宁波杉杉股份(600884.SS)正就购买全球锂业巨头智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)股权展开深入磋商。

交易谈判凸显出市场对可再生电池材料的兴趣日益浓厚；由于外界对电动车的发展寄予厚望，可再生电池材料价格迅速攀升。

这也是中国最近一次在拉丁美洲的收购，中国收购拉美资产热潮部分源于对该地区原材料的热切需求。(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

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