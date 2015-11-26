焦点：中国芯片厂大举扩张 推高行业并购潮

路透台北/东京11月26日 - 在交易已经创纪录的一年，中国对国外芯片制造商毫不掩饰的兴趣，让对手很快认为，这显示并购的竞争将加剧，目标公司的价格将会更高。

2015年芯片制造商宣布了价值超过800亿美元的并购交易。芯片制造商在收购同业，以在物联网必需的各种芯片需求激增之前，扩张产能提高性能。

“利用技术优势自然成长的日子已经过去了，”日本瑞萨电子(Renesas Technology) (6723.T)首席财务官Hidetoshi Shibata称。“规模效益以及拥有多种解决方案已经成为关键。”

但中国企业并购潮或将导致收购目标价格超出对手能负担的程度。清华紫光过去两年在并购方面花费100亿美元，未来五年计划斥资500亿美元，引领着中国半导体行业的发展。

“中国企业确实大手笔，”Shibata在一次采访中称。“令人担心的是他们推高了并购估价，以及变成巨大的对手。”

许多中国的并购交易都是由民营企业完成的，比如紫光在本月为收购一家存储器芯片(记忆体晶片)工厂预留将近130亿美元。4月，一中国投资团队同意以大约19亿美元现金，收购美国数字成像芯片制造商--豪威科技(OmniVision Technologies)OVTI.O。

芯片产业咨询公司International Business Strategies的高管Handel Jones谈及整体芯片产业的并购热潮时表示，“这股风还没有过去...我们知道还有几桩并购活动正在进行中，有些将会在未来几周内宣布。”

Jones预期，生产存储器和电源管理芯片的企业之间将有进一步的整合。

**虽无恐慌，但已感紧迫**

芯片产业的支柱市场--个人电脑(PC)在2011年触顶，此后芯片厂商的策略出现分化。一些企业把宝押在智能手机使用的高能效芯片、汽车用的故障安全芯片、数据库运行所需的大型服务器(伺服器)芯片，以及物联网环境下各种家居产品所用芯片。

“任何想求得保障的参与者都会面临太多变数，(芯片和PC)这两个产业都产生过赢家和输家，主要取决于企业能否看对技术发展的道路，”一位芯片行业的独立顾问Bob Merritt说。

这样产生的结果就是，企业合并后可将技术技能综合起来，先行动的一方会让其它企业担心自己被落下。最近的一宗并购交易为，美国Microsemi(MSCC.O)周二提议以25亿美元收购PMC-SierraPMCS.O。

“这还算不上恐慌，但紧迫感肯定是有的，”Lux Research的Pallavi Madakasira说。

**困惑**

中国的做法同样引起很大困惑。有些交易，比如紫光买入美国数据存储公司西部数据(Western Digital)(WDC.O)的15%股权，涉及的是利润率较低的商品类硬盘以及记忆体芯片，而且成长前景有限。

“有些行动我不是很理解，”台积电(2330.TW)总经理暨共同执行长刘德音在接受采访时表示。

分析师认为这些行动的主要动机是，中国企业渴望通过控制一项业务的各个环节和开发相关产品，在关键领域能做到自给自足，从而抗衡老牌厂商。

半导体产业已经处于变化之中，而中国的雄心令人更加难以预测产业格局将如何变化。

“由于人们要让这些收购来的业务合理化并削减开发活动，未来三到五年你的成长将从何而来呢，”Northland Securities的分析师Gus Richard表示。

“现在很难预测，因为人们的行事方式已超出了我所认为的正常模式。”(完)