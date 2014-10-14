中国集成电路产业基金正式设立 重点投资芯片制造业

路透北京10月14日 - 中国国家集成电路产业投资基金正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。

新华社周二援引工业和信息化部消息称，该投资基金拟吸引大型企业、金融机构以及社会资金，共同投资设立国家集成电路产业投资基金股份有限公司，采取公司制形式运作。

“基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理，努力为投资人创造良好回报。”报导称。

据工信部介绍，国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等在9月24日共同签署了《国家集成电路产业投资基金股份有限公司发起人协议》和《国家集成电路产业投资基金股份有限公司章程》。

上海证券报9月中曾报导称，即将成立的中国集成电路产业基金出现超募，从最初的1,000亿元人民币提高至1,200亿元后，后续规模有望进一步上调至1,300-1,500亿元。

此前国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，到2015年集成电路产业销售收入超过3,500亿元。相比较2013年的2,508亿元，增长近千亿元。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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