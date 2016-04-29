中芯国际斥资逾26亿元人民币认购长电科技A股 将成单一大股东

路透香港4月29日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)宣布，将以总代价26.55亿元人民币认购江苏长电科技(600584.SS)的新股，同时以6.64亿元的代价向对方出售一家合资公司的股权，长电科技将以发行股份支付。完成后，中芯国际将持有长电科技14.26%股权，成为其单一最大股东。

周四开市前停牌的中芯国际，同日晚上在联交所发出声明称，将透过其间接全资附属公司芯电上海，以每股17.62元认购长电科技约1.507亿股股份，涉资26.55亿元。

此外，中芯国际称同意向长电科技出售其于苏州长电新科投资有限公司的19.61%股权，代价为6.64亿元，由长电科技按每股15.36元发行约4,323万股新股支付。

长电科技及集成电路基金原来分别持有苏州长电新科投资的50.98%及29.41%股权。该公司为全球先进半导体封装及测试服务供应商STATS ChipPAC的间接控股公司。

中芯国际表示，对长电科技的策略投资反映现时行业趋势以及客户要求前端与后端集成电路制造较大程度的整合。公司表示，已获长电科技告知，集成电路基金亦拟向长电科技出售其所持苏州长电新科投资的股权，以及苏州长电新朋投资有限公司的22.73%股权，代价为长电科技的1.296亿股A股。

倘交易完成，长电科技将全资拥有苏州长电新科投资和苏州长电新朋投资两间公司。

长电科技股份自去年11月30日起停牌，停牌前最后报22.02元。

中芯国际股份周五恢复交易，早盘初段股价股价持平于0.65港元。（完）

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