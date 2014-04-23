中国将成立国家级芯片产业扶持基金--报载

路透北京4月23日 -中国证券报周三报导称，中国有望于近期宣布成立1,200亿元人民币国家级芯片产业扶持基金；分析人士认为，有国家队资金护航，集成电路芯片的设备、设计、制造、封装企业均有望迎来高速发展。

报导援引一位业内人士称，资本在促进集成电路产业发展的重要性和必要性已经获得认可，通过政府财政引导加股权投资基金协同运作的方式被认为是有效手段。

“正是在这一思路的指引下，国家芯片产业扶持基金有望于近期宣布成立，规模将达到1,200亿元。国家财政拨款400亿元，其余资金依靠社会募资。”该人士表示。

据其透露，目前多家央企有望成为该基金的发起人，中国烟草、移动运营商以及芯片封装等实力派企业均位列其中。基金将采取公司化运作，专业化运营，重点支持集成电路芯片的设备、设计、制造、封装等细分领域。

数据显示，目前中国每年进口集成电路芯片的金额超过1,900亿美元，堪比原油进口。

报导并援引分析人士指出，芯片国产化的大趋势已经不可逆转，相关方面的资金投入将有望实现几何级增长。在此背景下，核心技术的突破和国产化将进入高峰期。

包括云计算、物联网、大数据、数字电视等重要领域的芯片，均将有望实现进口替代。产业链条上，集成电路芯片的设备、设计、制造、封装企业，均有望迎来高速发展。

芯片的辐射效应十分明显。据国际货币基金组织测算，芯片1元的产值可带动相关电子信息产业10元产值，带来100元的GDP(国内生产总值)贡献，这对解决当地就业和实现地方经济转型有着积极影响。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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