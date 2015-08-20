股市暴跌和反腐运动让今年的七夕节“没那么甜”

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/北京8月20日 - 中国的七夕情人节到了，国际巧克力巨头却没有感受到爱意。

中国政府的反腐运动抑制礼品消费，而股市暴跌令消费者信心受挫，这些令巧克力产品在中国市场遭受冲击。

中国本土小型巧克力生产企业似乎录得些微增长，但大型跨国企业在这个对手林立的市场已经难以重现近期的增速。

中国市场是“一个具有挑战性的市场，我们无疑已经发现了这点，”好时公司 首席财务官在近期的电话会议中说道。

好时公司本月稍早些时候称，旗下上海金丝猴食品股份有限公司今年的销售额将不足预期目标的一半，无望实现原计划的2亿美元年销售额。

中国两年来的反腐运动还对汽车和其他奢侈品消费造成冲击。

此外，中国股市沪综指6月中旬以来的暴跌，也挫伤了消费者信心以及他们购买糖果的意愿。

“原来很多人买那种很贵的巧克力拿来送礼用的，现在这种情况基本没有了，所以消费量自然小了，”中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长赵燕萍说道。

七夕节情人们通常会互赠巧克力和其他礼物，上述情形意味着今年的七夕可能“没那么甜”。（完）