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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 14:46 BJT

孙政才将出任重庆市委书记

中共"十八大"结束後，党政高层人事调动的大幕渐渐拉开。继周一中央政法委书记和组织部部长人选尘埃落定後，中国周二公布新当选的中央政治局委员孙政才将出任重庆市委书记。孙政才今年49岁，曾任农业部部长，现任吉林省委书记。图为十八大闭幕式场景。路透

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