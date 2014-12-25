西北大学现代学院平安夜封校 要求学生接受传统文化教育

巴西观众向外国运动员发出嘘声 凸显文化冲突

路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。