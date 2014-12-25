西北大学现代学院平安夜封校 要求学生接受传统文化教育

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月25日 - 据中国媒体周四报导，中国西北大学现代学院平安夜封校，禁止学生庆祝圣诞节，并称媚俗西方洋节对中国的传统文化无益。学校在平安夜组织全体学生观看中华传统文化宣传片。
《新京报》称，位于西安的西北大学现代学院在校园悬挂横幅，上书“争做华夏优秀儿女，反对媚俗西方洋节”，以及“抵御西方文化扩张”。
一名学生对该报记者称，学校通知“晚上观看3个小时的宣传片，不去者予以处分。”看宣传片时，每个班级的辅导员都在场，楼下有许多老师把守，逃走将按平时三次旷课处理。“没办法啊，我们逃不出去，”该男生说。
认证为“西北大学现代学院团委”的微博账号发布消息称，“近年来，很多国人都开始越来越重视西方节日，例如：圣诞节，情人节，愚人节、万圣节、感恩节。”
微博写道，“在他们看来,西方比中国要发达，认为他们的节日比自己国家高雅，甚至认为，西洋节很时尚，而中国的传统节日显得‘老土’。”
“这是一个令人痛心的现象，是严重的崇洋媚外；同时也表明，祖国传统节日所蕴含的文化正逐渐消失。”(完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。