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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 12:55 BJT

西北大学现代学院平安夜封校 要求学生接受传统文化教育

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月25日 - 据中国媒体周四报导，中国西北大学现代学院平安夜封校，禁止学生庆祝圣诞节，并称媚俗西方洋节对中国的传统文化无益。学校在平安夜组织全体学生观看中华传统文化宣传片。

《新京报》称，位于西安的西北大学现代学院在校园悬挂横幅，上书“争做华夏优秀儿女，反对媚俗西方洋节”，以及“抵御西方文化扩张”。

一名学生对该报记者称，学校通知“晚上观看3个小时的宣传片，不去者予以处分。”看宣传片时，每个班级的辅导员都在场，楼下有许多老师把守，逃走将按平时三次旷课处理。“没办法啊，我们逃不出去，”该男生说。

认证为“西北大学现代学院团委”的微博账号发布消息称，“近年来，很多国人都开始越来越重视西方节日，例如：圣诞节，情人节，愚人节、万圣节、感恩节。”

微博写道，“在他们看来,西方比中国要发达，认为他们的节日比自己国家高雅，甚至认为，西洋节很时尚，而中国的传统节日显得‘老土’。”

“这是一个令人痛心的现象，是严重的崇洋媚外；同时也表明，祖国传统节日所蕴含的文化正逐渐消失。”(完)
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