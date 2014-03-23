中国证监会适度放宽创业板上市条件(更新版)

* 放宽创业板上市条件，取消业绩持续增长要求

* 推出再融资机制，定向增发条件较宽松

* 小额定向增发机制灵活，规模上限5,000万元

(新增更多细节）

路透北京3月21日 -中国深圳创业板运行四年多后，中国证监会拟对创业板相关法律法规进行修订。周五公布的相关征求意见稿显示，未来创业板公司的上市条件将适度放宽，启动配股和增发等形式的再融资，并推出灵活的小额定向增发机制。

根据中国证监会发布的创业板首次公开发行管理办法修订的征求意见稿，新办法取消了业绩持续增长要求，只是要求最近两年持续盈利且两年净利累计不少于1,000万元人民币，或是最近一年盈利且年营收不少于5,000万元，这就允许收入在一定规模以上的企业只要有一年盈利记录即可上市。

而新制定的创业板公司证券发行管理办法则令创业板再融资即将成为现实。申请再融资的创业板公司需要最近两年盈利、最近两年实施现金分红、财务报告达标、最近一期资产负债率高于45%（定向增发股票的除外）及没有违规行业等。

除了与主板类似的配股和公开增发条件外，创业板将推出了较为便捷的非公开发行股票制度，其定向增发对象不超过五位（主板为不超过10位）；支持战略投资者定向入股，锁定期36个月；若是定向增发资金用于收购兼并的，可无需适用最近两年连续盈利的发行条件。

本次再融资机制的亮点是推出小额快速的定向增发机制，小额增发的数额不超过5,000万元且不超过公司净资产的10%，可以股东会一次决策，董事会分次实施。小额快速定增适用简易审批程序，证监会受理后15个工作日内作出是否核准决定，允许不保荐不承销，并拟优化定向增发的发行上市相关流程，实现“闪电发行”，大幅缩短发行上市周期。

证监会新闻发言人在例会上还表示，创业板将严格执行退市制度，不允许借壳上市；鼓励创业板上市公司并购重组。另外，创业板申报企业将不再受限九大行业，行业范围更广。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)

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