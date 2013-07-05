中投董事长空缺尘埃落定 丁学东获任

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透北京7月5日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司网站周五宣布，国务院2013年7月3日决定任命丁学东为中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官。中投董事长空缺四个多月后终于尘埃落定。
据中投公司官网介绍，丁学东于1960年出生，经济学博士，教授、博士生导师。历任国家国有资产管理局办公室主任兼人事教育司司长、产权司司长，财政部国有资本金基础管理司司长、农业司司长、教科文司司长，财政部部长助理、副部长，国务院副秘书长。现任本公司董事长兼首席执行官。
自中投前任董事长楼继伟调任财政部部长之后，市场就不断猜测谁将接手中投。继新任政府换届后，中国央行，证监会主席等金融高层相继落实掌舵者，唯有中投的一把手一直空缺，这显示出该职位重要性的同时，也体现了某种程度上是个“烫手的山芋”，谁来承接都是不小的挑战。
作为全球最大主权财富基金，掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。
2007年，中投公司成立。当时中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为中投公司的注册资本金。而此后，是否对其进行持续的注资，一直没有一个明确的说法。（完）
(发稿 沈燕)
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