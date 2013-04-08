中投已停止买欧洲政府债券 非洲主投方向在西部和东非--总经理

路透北京4月8日 - 中国证券报周一报导称，中国主权财富基金--中国投资有限公司副董事长、总经理高西庆表示，中投已停止购买欧洲政府债券，非洲主要投资方向在西部非洲和东非。

“中投公司在（非洲）和不同国家的政府官员进行对话，涉及铁路、港口或者公路的投资项目，特别是那些跨境的公路，”高西庆周日在博鳌论坛表示。

同日高西庆并表示，中投重视美国市场，但不能在一棵树上吊死；中投在北美、欧洲的投资都保持比较好的平衡。

今年1月，时任中投董事长的楼继伟曾表示，欧美市场短期仍面临风险，因此估计2013年的投资情况会与去年相若，而中投公司将分散投资以减少美国国债带来的不明朗。

中投公司副总经理梁骧此前曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。对于中投是否会有进一步增资的计划，她回应称目前还没有确切的新一轮增资计划。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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