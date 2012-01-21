中投公司18亿美元参股英国水务公司--中国商务部

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京1月21日电---中国商务部网站周五晚间称,中国主权财富基金中投公司(CIC)宣布购入泰晤士水务公司(Thames Water)8.68%的股份,价值约12亿英镑(约18亿美元).
商务部新闻稿援引英国主要媒体报导称,这是中国在英最大并购案,标志着中国投资英国基础设施拉开序幕.
泰晤士水务是英格兰和威尔士地区最大的水处理厂,为伦敦及泰晤士河谷地区880万人提供饮用水,并处理1,200万人的废水.
2006年,澳大利亚投资公司麦格里集团(Macquarie)牵头的财团以80亿英镑的价格购入水厂.2011年,阿布扎比投资局购买了泰晤士水务9.9%的股份.(完)
(欲了解更多详情,请点选中国商务部 here)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。