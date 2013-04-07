博鳌论坛：中投重视美国市场 但不能在一棵树上吊死--总经理

路透博鳌4月7日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司副董事长、总经理高西庆周日表示，中投重视美国市场，但不能在一棵树上吊死；中投在北美、欧洲的投资都保持比较好的平衡。

他在博鳌亚洲论坛上并称，中投是财务投资者，在每一个投资目标中只是小股东、小股份，因为不想被某些国家看成破坏者，不想产生歧异，中投会去每一个可以投资的国家进行投资。

“我们用脚而不是用手投票，所以投资目标是非常多样化了，很难说在哪里投资，每一笔投资很小，我们根据每家公司、每个项目的情况，唯一标准就是长期回报，而且在风险调整的基础上。”高西庆称。

他并强调，中投是长远的财务投资者，是长期投资，因为是用10年投资而不是1-2年投资获得业绩。

“我们10年以后很难判断宏观经济的情况，尽量在衡量我们投资回报的时候是长期的标准，所以50%的投资我们把它叫做私募或者另类投资这些产品上，而不是公开的证券市场上。”高西庆称。

他表示，美国已经占到世界经济GDP的40%，中投会根据这样的情况进行投资。“但美国市场不是最欢迎我们的市场之一。”高西庆称，“金融危机发生后希望我们去投，但在危机之后，有些人说你不要到美国投资了。”

他称，幸运的是世界上有很多投资，中投在世界上100多个国家进行投资，“我们不是不重视美国，我们不能够在一棵树上钓死。”

今年1月，时任中投董事长的楼继伟曾表示，欧美市场短期仍面临风险，因此估计2013年的投资情况会与去年相若，而中投公司将分散投资以减少美国国债带来的不明朗。

中投公司副总经理梁骧此前曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。对于中投是否会有进一步增资的计划，她回应称目前还没有确切的新一轮增资计划。(完)

(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)

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