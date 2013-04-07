博鳌论坛：中投重视美国市场 但不能在一棵树上吊死--总经理

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透博鳌4月7日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司副董事长、总经理高西庆周日表示，中投重视美国市场，但不能在一棵树上吊死；中投在北美、欧洲的投资都保持比较好的平衡。
他在博鳌亚洲论坛上并称，中投是财务投资者，在每一个投资目标中只是小股东、小股份，因为不想被某些国家看成破坏者，不想产生歧异，中投会去每一个可以投资的国家进行投资。
“我们用脚而不是用手投票，所以投资目标是非常多样化了，很难说在哪里投资，每一笔投资很小，我们根据每家公司、每个项目的情况，唯一标准就是长期回报，而且在风险调整的基础上。”高西庆称。
他并强调，中投是长远的财务投资者，是长期投资，因为是用10年投资而不是1-2年投资获得业绩。
“我们10年以后很难判断宏观经济的情况，尽量在衡量我们投资回报的时候是长期的标准，所以50%的投资我们把它叫做私募或者另类投资这些产品上，而不是公开的证券市场上。”高西庆称。
他表示，美国已经占到世界经济GDP的40%，中投会根据这样的情况进行投资。“但美国市场不是最欢迎我们的市场之一。”高西庆称，“金融危机发生后希望我们去投，但在危机之后，有些人说你不要到美国投资了。”
他称，幸运的是世界上有很多投资，中投在世界上100多个国家进行投资，“我们不是不重视美国，我们不能够在一棵树上钓死。”
今年1月，时任中投董事长的楼继伟曾表示，欧美市场短期仍面临风险，因此估计2013年的投资情况会与去年相若，而中投公司将分散投资以减少美国国债带来的不明朗。
中投公司副总经理梁骧此前曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。对于中投是否会有进一步增资的计划，她回应称目前还没有确切的新一轮增资计划。(完)
(发稿 沈燕/许贵卿; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。