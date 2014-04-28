稳增长力度弱投资受累 下半年中国经济同比增速难改善--中金

路透北京4月28日 -中国投行中金公司最新发布的报告称，基于今年稳增长政策的力度较前两年弱，以及企业融资条件仍然偏紧，短期内固定资产投资增速仍将继续下滑，预计下半年中国经济环比动能企稳，但同比增速难有反弹。

中金首席经济学家彭文生等在报告中称，经济增长动能弱，主要弱在投资。已经出台的稳增长措施在边际上有利于增长动能企稳，政策力度可能随增速下行而加大，将导致经济环比增速改善，至少环比下跌的幅度会减小。

不过他们指出，今年稳增长带有鲜明调结构色彩，例如扩大基建投资的同时吸引民间资本进入公共领域；同时，稳增长更强调微调，淡化预调，即政府需要在充分信息基础上对增长放缓的幅度做出明确判断之后才出台稳增长措施。

具体来看，短期内投资增长面临四个拖累因素：反腐、环保等调结构措施抑制投资；企业融资成本居高不下；房地产市场调整压力加大；土地财政紧缩。

就房地产而言，作为资产价格，房地产价格受预期的影响大，基于过去涨幅很大，加上经济体制改革的推进有利于纠正过去支持房价上涨的基础，房价预期变化的拐点可能正在发生。

这样的变化削弱对住房的投资性需求、推迟对住房的消费性需求，房地产开放投资将因此而放缓。而且，房地产销售是房地产投资的领先指标，今年一季度房地产销售增速大幅下滑，预示未来半年房地产投资增速下行的概率大。

“在三驾马车中，消费和净出口短期内都难以对投资放缓起到平衡作用，因此经济增速难以出现去年和前年下半年那样的反弹。”中金表示。

随着一季度经济形势逐渐明朗，政策明显将稳增长方向倾斜，相关政策包括棚户区改造、铁路投资、推出80个基础设施投资示范项目等。

中国央行亦在上周宣布降低县域农商行准备金率两个百分点、农合行准备金率0.5个百分点，估算释放1,000亿左右基础货币，开启货币定向宽松。

对于当前经济形势，中央政治局上周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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