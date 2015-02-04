中国的宽松只会迟到不会缺席 但一次降准不能救经济--中金固收

路透香港2月4日 - 中国大型投行中金公司固定收益研究团队周三发布点评报告指出，预计这次降准的效果是明显的，至少市场确认央行货币政策处于放松通道当中，对流动性改善的预期增强有助于改善资金供需关系。

报告并预计2014年年底的超储率在2.5%-2.6%，1月份小幅回落，这次降准后，超储率回升到2.5%-3.0%的相对宽松的状态。未来一段时间，长期限和短期限回购利率的利差有望重新缩小。7天回购利率的中枢水平回到3.5%下方。

以下为报告全文：

市场终于等来了央妈迟到的真爱，真爱只会迟到，不会缺席。去年11月份降息后，资金价格反而有所上升，主要是没有及时跟上更多的流动性主动投放。我们一直强调降息并非最好的放松工具，因为非对称降息使得银行的资金成本并没有下降。而SLO、SLF、MLF等定向工具的期限太短，资金也并不便宜，银行拿到这些资金额不敢用于放贷款和买债，起到的放松效果有限。

只有降准释放无到期期限的资金，且成本足够低，有利于引导银行积极买入资产，降低整体社会融资成本。 这次我们预计总释放资金规模在6000-7000亿。降准时间选在春节前主要有几个方面的原因：（1）每年春节资金面都会比较紧张，加上下周IPO申购冻结资金，人民币贬值导致资金持续外流，流动性冲击较大，需要释放较多资金来缓解，降准有助于缓解这种紧张。（2）1月份经济数据和通胀继续下滑意味着松紧适度的货币政策需要进一步放松。1月份CPI将降至0.7%附近，而PMI的下行意味着经济动能仍疲弱，社融和货币增速可能继续破位下行，M2很可能跌破12%，创历史新低。（3）证监会限制券商两融业务之后，资金分流到股市的担忧减弱，对货币政策放松的制约缓解。（4）全球各国竞相放松货币政策来刺激经济，中国不松等于收紧。（5）央行内部官员调动基本完成，政策出台和执行更为顺畅。 降准是否会导致人民币贬值压力上升，资金外流更严重？我们认为不一定。海内外利差是影响升贬值预期的其中一个重要因素。但经济动能以及对经济的预期也会影响市场的贬值预期，如果降准有利于提振经济动能以及提高市场对经济信心，则人民币贬值压力不一定持续上升。 不过我们并不认为一次降准就可以拯救中国经济。从货币条件来看，由于实体经济投资需求疲弱导致融资放缓，货币增速回落，降准起到的是引导实际利率回落和带来人民币小幅贬值，从实际利率和汇率层面刺激经济，在货币增速下滑的情况下提高货币流通速度。但鉴于实际利率仍处于历史高位，综合有效汇率过去几个月的升值幅度较大，央行的放松需要继续加码。因此，这次降准绝度不是年内央行最后一次大力放松。 对于债券市场而言，年初以来的走势印证了我们看好上半年尤其是一季度债市的看法。预计周四收益率受到降准的提振可能下降10-20bp，但目前还不是见好就收的时候，市场收益率可能在降准下行后可能会暂时处于震荡状态，但经济和通胀暂时其不来使得债市也不会面临较大的调整风险。

后续关注逆回购发行利率是否会持续下调以及央行其他货币政策工具的使用情况，比如国库现金存款投放、MLF和LLF等期限较长资金的投放。我们认为投资者仍应该勇于接受央妈的真爱，不能再踏空上半年尤其是一季度的行情，仓位高久期长的投资者可以继续持有，仓位不重的投资者可以选择5-10年期利率债额5年及以下中高等级信用债继续补仓。股票和转债等风险资产也有阶段性的机会。在通缩风险增加的环境中，对债券收益率下行空间要有想象力。10年国开收益率降到3.5%以下的可能性并不算小。（完）

(整理 路透中文部)

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