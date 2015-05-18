中国存准率高企制约货币宽松有效性 总量宽松更有效--中金

路透北京5月18日 - 中国投行--中金最新报告认为，目前制约货币政策有效放松的因素是货币供应量的不足，而不是基准利率的高企；预计未来货币宽松将主要来自于定向或全面的存款准备金率下调，以及有助于扩张基础货币的各种形式的央行再贷款。

该报告并称，当前存款准备金率仍处于高位，压低了货币乘数，从而导致货币政策放松的效果不佳；预计今年央行还将下调存款准备金率200个基点，且下调步伐可能比之前更加激进。

“我们认为，与央行去年尝试过的定向货币宽松措施相比，总量宽松更为有效。”中金称。

去年11月以来，中国央行已三次降息并两次降准，旨在缓和经济下行压力。但无论从一季度GDP数据还是4月已公布数据来看，经济增长动能依然严重不足，政策宽松的力度需要进一步加大。

以下为中金报告全文：

目前制约货币政策有效放松的因素是货币供应量的不足，而不是基准利率的高企。4月份经济数据全面走弱，尤其是投资增速大幅下滑。央行应该进一步下调基准利率吗？我们不这么认为。值得提醒的是，中国央行通过同时控制货币的价格和数量来实现其政策目标。虽然央行可以通过改变存贷款基准利率来影响资金价格，但央行更多使用的是直接影响货币供应量的工具，如信贷额度、存款准备金率的调整、贷款的窗口指导以及央行再贷款操作等。目前贷款基准利率（即“价格”）已经处于历史低位，而存款准备金率仍然接近历史高位。

年初至今外汇流入为负，我们认为，当前制约货币政策有效放松的关键因素是存款准备金率仍处于高位，从而压低了货币乘数。在货币供给不足的情况下，银行往往以高于基准水平的利率发放贷款，导致加权平均贷款利率的下降速度远慢于贷款基准利率。

4月份100个基点的存款准备金率的下调对于压低市场利率已经起到了一定效果。央行自2014年11月份以来，已经累计降息90个基点，今年3月下旬以来，更是加大了引导市场利率下行的力度。3月份以来，7天银行间同业拆借利率已下降260个基点，3个月SHIBOR下降了120个基点，而同期1年期国债收益率几乎没有下降。我们认为，央行仍需进一步加大放松力度，因为“中国式无风险利率”——余额宝和银行理财产品年化收益率仍分别高达4.3%和5.2%。因此，平均贷款利率下降速度慢于基准利率不足为奇。在货币供应量加速扩张的货币宽松阶段（如2005年和2009年），加权平均贷款利率与贷款基准利率之间的差距将显着缩小，甚至转负。

展望未来，我们认为货币宽松将主要来自于定向或全面的存款准备金率下调，以及有助于扩张基础货币的各种形式的央行再贷款。我们认为，与央行去年尝试过的定向货币宽松措施相比，总量宽松更为有效。我们预计，今年央行还将下调存款准备金率200个基点，下调步伐可能比之前更加激进。此外，如果外汇流出进一步加剧，今年最终下调存款准备金率的幅度有可能超出我们的预测。

因此，我们判断短期内无风险利率将进一步下降。我们预计，7天银行间同业拆借利率将向1%靠近，余额宝收益率将下降至3%左右，而1年期国债收益率将跌到2%以下，收益率曲线进一步陡峭化。在过去的货币宽松阶段，10年期国债与1年期国债收益率之差扩大到250个基点左右（目前为70个基点）。收益率曲线变陡峭往往有利于提高金融部门的收益，如银行和保险行业。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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