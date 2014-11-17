中国未来通缩风险高于通胀 明年CPI料仅上涨1.4%--中金

路透北京11月17日 - 中国10月经济数据凸显经济下行压力仍然很大，政策仍存在放松空间。国内投行--中金周一报告认为，油价下跌开始拉低物价总水平，明年CPI料只有1.4%，未来通缩风险高于通胀风险。

不过中金同时表示，货币条件仍显偏紧，特别是贷款加权平均利率仍在高位，而利率调整不够灵活也让实体经济备受煎熬；解决之道，除了继续降低市场利率外，最有效的手段是直接下调基准利率，因为私人部门主要依赖的银行贷款融资仍挂钩基准利率。

以下为中金报告要点摘录：

10月经济数据凸显短期增长疲弱局面，表现出两大特点：1、经济增长下行压力仍大。工业增加值、投资、消费均不同程度弱于预期，尤其制造业投资增速在产能过剩和高利率压制下，没有丝毫起色。2、油价下跌开始拉低物价总水平。无论10月进口价格、还是PPI、CPI均受油价下跌传导，且这一影响仍在深化。预计2015年CPI可能只有1.4%，未来通缩风险高于通胀风险。

与此相对，货币条件仍显偏紧，特别是贷款加权平均利率仍在高位。从量看，10月M2同比增速下滑，弱于预期。M2季调后环比增速不到10%。社会融资总量同比增速10月创有数据以来最低位。从价看，尽管银行间回购利率连续第3个月小幅下行，但利率绝对水平仍比“钱荒”前的均值高40基点。主要贷款利率中仅票据融资利率3季度回落，而一般贷款和个人住房贷款利率反而微升。银行间市场利率的下降并没有完全传导至私人部门贷款利率，3季度加权利率仍高达6.97%。

2012年后经济增长大幅下行，但贷款名义利率不降，利率调整不够灵活，实体经济备受煎熬。中国名义GDP与名义贷款加权平均利率的差值自2011年后大幅缩窄。2011年是10.3个百分点、2012年就大幅降至2.7个百分点、2014年仅1.4个百分点（2009年还有3.1个百分点）。这组数据显示中国名义利率相对于名义GDP增速和历史数据比明显偏高。解决之道，除了继续降低市场利率外，最有效的手段是直接下调基准利率，因为私人部门主要依赖的银行贷款融资仍挂钩基准利率。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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