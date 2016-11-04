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中国财经 | 2016年 11月 4日 星期五 09:29 BJT

中金公司股份暂停买卖 以待刊发非常重大收购事项之公告

路透香港11月4日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五称，其股份暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。

停牌前，该股周四收报11.62港元，过去一个月累计涨近10%。

据内地媒体此前报导，中金公司即将宣布并购国内同业中投证券，且方案已获高层批准。

中金公司于7月初发表公告指，该公司与中投证券就战略合作及业务机会进行非常初步探讨，惟未就与中投证券的可能并购事宜作出回应。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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