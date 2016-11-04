中金公司股份暂停买卖 以待刊发非常重大收购事项之公告

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月4日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周五称，其股份暂停买卖，以待刊发非常重大收购事项之公告。
停牌前，该股周四收报11.62港元，过去一个月累计涨近10%。
据内地媒体此前报导，中金公司即将宣布并购国内同业中投证券，且方案已获高层批准。
中金公司于7月初发表公告指，该公司与中投证券就战略合作及业务机会进行非常初步探讨，惟未就与中投证券的可能并购事宜作出回应。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。