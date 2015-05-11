中国上调国产和进口卷烟批发价及建议零售价

继中国财政部上周宣布大幅上调卷烟消费税后，国家烟草专卖局公布，自5月10日起，国产卷烟和进口卷烟批发价格均上调6%，建议零售价格则按照零售毛利率不低于10%的原则确定。财政部此前发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。路透