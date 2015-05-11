中国5月10日起上调国产和进口卷烟批发价及建议零售价--烟草局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月11日 - 继中国财政部上周宣布大幅上调卷烟消费税后，国家烟草专卖局公布，自5月10日起，国产卷烟和进口卷烟批发价格均上调6%，建议零售价格则按照零售毛利率不低于10%的原则确定。
烟草局网站刊登的公告并显示，各省级局（公司）可在国家局确定的建议零售价格基础上，在确保零售毛利率不低于10%的前提下，根据市场情况适当调整，自主确定本地区卷烟零售指导价格。
中国财政部此前发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。