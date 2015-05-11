中国5月10日起上调国产和进口卷烟批发价及建议零售价--烟草局

路透北京5月11日 - 继中国财政部上周宣布大幅上调卷烟消费税后，国家烟草专卖局公布，自5月10日起，国产卷烟和进口卷烟批发价格均上调6%，建议零售价格则按照零售毛利率不低于10%的原则确定。

烟草局网站刊登的公告并显示，各省级局（公司）可在国家局确定的建议零售价格基础上，在确保零售毛利率不低于10%的前提下，根据市场情况适当调整，自主确定本地区卷烟零售指导价格。

中国财政部此前发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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