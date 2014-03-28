中国信达去年净利润增23.6%

路透北京3月28日 -中国四大资产管理公司中首家上市的中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)周四发布2013年业绩公告，净利润同比增长23.6%，不良债权资产处置收入增长95.9%。

公司提供的新闻稿显示，信达公司全年实现归属于公司股东的净利润90.3亿元人民币；集团合并总资产3,837.9亿元，同比增长50.7%；当年新增收购不良债权资产888.1亿元，同比增长70.2%；不良债权资产处置收入达到147亿元。

中国信达董事长侯建杭表示，2014年中国信达将巩固并扩大在不良资产管理领域的领先优势，大力发展资产管理业务，协同多元化业务平台，不断发展和完善差异化的业务模式。

新闻稿显示，2013年，公司基金管理规模再创新高，私募基金第三方资产管理规模达到200.8亿元，较上年增长416.2%；在金融服务方面，全年实现营业收入121.3亿元，较2012年增加15.0%。金融子公司交叉销售实现收入15.8亿元。

报告显示，2013年公司多个通过债转股获得的股权资产项目实现成功处置，全年债转股资产处置收益及股利收入达到50.0亿元。

中国于1999年成立信达、华融、长城、东方四大国有资产管理公司以接收四大银行的不良贷款。信达负责接收中国第二大银行建设银行(0939.HK)(601939.SS)的不良资产，2010年6月改制成为股份有限公司。

中国信达公司性质为非银行金融机构，主营业务包括：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。中国信达去年12月12日在香港上市。（完）

(发稿 李贺; 审校 沈燕/林高丽)

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