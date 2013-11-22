信达资产IPO获基石投资者认购高至25亿美元股份--消息

路透香港11月22日 -据消息人士周五对路透称，中国信达资产管理股份有限公司的香港首次公开发售（IPO），获得全球最大不良债务投资者橡树资本(OAK.N)等几家基石投资者认购高至25亿美元股份。

消息人士并称，基石投资者还包括平安保险(2318.HK)(601318.SS)、对冲基金OCH-ZIFF(OZM.N)以及主权财富基金阿布扎比投资局。而最终的基石投资者名单可能有变。

基石投资者于IPO获保证分配一定数额的股份，但其持股设有锁定期限。

信达资产将于25日（周一）开始为其IPO进行路演，该公司此前设定招股价区间每股3.00-3.58港元，拟发售53亿股股份。

美银美林(BAC.N)、瑞信CSGN.VX、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX负责是次IPO安排。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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