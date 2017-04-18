中国保监会专项调研信保业务 重点包括对债券等的增信服务--报载

路透上海4月18日 - 上海证券报周二报导，中国保监会于近日对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。

报导指出，作为保险业新型险种，融资性信用保证保险业务近年来的快速发展，也暴露出保险公司内控管理不健全、风控措施不到位、应急预案不充分等问题，使保险行业集聚了大量金融风险，引起保监部门的高度关注。

保监会在去年发布《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》后，近日又将监管的范围进一步拓至整个信保业务，对存在的风险及问题开展书面调研。

统计范围主要是：2014年1月1日-2017年3月31日的信保业务整体经营情况，以及截至2017年3月31日的未了责任业务经营情况。

报导并引述业内人士表示，随着相关市场、相关区域信用风险的增加，要严防相关风险传导至保险行业。而保监会相关负责人也曾多次表达过对信用风险隐患正在行业内逐步加大的担忧，呼吁行业提高警惕，务必要加强风险管理，避免成为风险的最后“接棒者”。

去年末，在蚂蚁金服招财宝平台上出售理财产品所涉的侨兴电讯和侨兴电信两批私募债无法按期还款，这两款债券由浙商财险提供本金及收益的到期兑付提供货币债务履约保证保险。（完）