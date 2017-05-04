中国拓宽险资支持实体经济渠道 支持险资参与债转股--保监会

路透北京5月4日 - 中国保监会周四称，拓宽保险资金支持实体经济渠道，要发挥保险资金融通和引导作用，支持保险资金发起设立债转股实施机构，开展市场化债转股业务；支持保险资产管理机构开展不良资产处置等特殊机会投资业务、发起设立专项债转股基金等。

保监会网站发布的保险业支持实体经济发展的指导意见并称，将着力防范和化解重点领域风险隐患，严格规范和治理违规开展关联交易、利益输送等行为，抑制产融无序结合和资金脱实向虚；坚持去杠杆、去嵌套、去通道导向，加强金融监管协调，防范风险跨行业传递。

在监管方面，将逐步调整和优化比例及资本监管；注重风险实质判断，动态审慎调整投资资产的分类和资本要求。

“对于基础资产为国家政策明确支持的基础设施、保障房、城镇化建设等项目，且具有保证条款的股权计划和私募基金，研究调整其所属的大类资产类别和优化偿付能力资本要求。研究保险资金投资金融产品的监管比例，按照基础资产属性实施穿透性监管。”意见称。

同时，持续改进监管工作，研究建立保险资金非重大股权投资负面清单制度，支持保险机构根据资产负债匹配和偿付能力状况自主选择所投资未上市企业的行业范围。

推动保险机构不断提升境外投资能力，支持保险资金参与“一带一路”沿线国家和地区的重大基础设施、重要资源开发、关键产业合作和金融合作。

在支持实体经济方面，推进保险资金参与PPP项目和重大工程建设。支持符合条件的保险资产管理公司等专业管理机构，作为受托人发起设立基础设施投资计划，募集保险资金投资符合条件的PPP项目。

此外，推动个人税收递延养老保险试点政策出台并落地实施。

中国保监会此前发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象；关注和紧盯重点公司、重点领域和重点产品的风险，防止个体风险演变为局部风险、局部风险演变为整个行业风险；有序处置一批风险点，对可能产生的次生风险做好应对预案。

保监会周三发布数据称，在服务国家战略大局、重大基础设施建设和实体经济方面，保险资金投资比例持续加大，长期股权投资和其他投资余额54,443.40亿元，占比38.23%，较年初上升2.22个百分点。（完）

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