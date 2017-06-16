中国将引导保险法人机构落户津冀及布局相关产业--保监会

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月16日 - 为切实推进保险业服务疏解北京非首都功能的政策实施，中国保监会周五发文称，将引导保险法人机构落户天津、河北；支持在天津、河北统筹布局与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、现代农业、新型商贸流通等产业。
保监会网站发布的《关于进一步贯彻落实疏解北京非首都功能有关政策意见的通知》并称，支持未在京津冀设立分支机构的保险公司优先在河北等地设立分支机构；支持符合条件的各类资本在河北等地设立全国性保险专业代理机构。
同时，引导保险公司疏解转移在京下属服务机构，禁止在京新设数据中心、呼叫中心、电销职场、电话销售中心等；鼓励保险公司在京外地区设立服务机构，支持设立IT、审计等共享服务子公司以及数据中心、呼叫中心等下属服务机构。（完）
参看详情，请点击保监会网站：here
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。