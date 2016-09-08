中国保监会发文明确保险资金可参与沪港通试点业务

路透北京9月8日 - 中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务。保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票；保险机构直接开展沪港通股票投资应具备股票投资能力，不具备的保险机构应委托符合条件的投资管理人开展运作。

保监会发布的《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》要求，保险资金参与沪港通试点业务，应将投资港股通股票的账面余额纳入权益类资产计算，并明确保险资管机构发起组合类保险资产管理产品投资沪港通股票时，在账户开立、投资交易、清算核算等环节的要求。

保监会同时要求，保险机构投资港股通股票应遵循审慎和安全原则，加强内控管理，建立健全相关制度，配备专业人员，有效防范市场风险和投资风险。

保监会指出，此次允许保险资金参与沪港通试点，进一步增加了保险资金参与香港股票市场的投资方式，有利于保险机构更为灵活地选择投资标的，缓解资产配置压力；并借助境内外两个市场，防范和化解投资风险，提升投资收益。（完）

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