中国保监会发文明确保险资金可参与沪港通试点业务

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京9月8日 - 中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务。保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票；保险机构直接开展沪港通股票投资应具备股票投资能力，不具备的保险机构应委托符合条件的投资管理人开展运作。
保监会发布的《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》要求，保险资金参与沪港通试点业务，应将投资港股通股票的账面余额纳入权益类资产计算，并明确保险资管机构发起组合类保险资产管理产品投资沪港通股票时，在账户开立、投资交易、清算核算等环节的要求。
保监会同时要求，保险机构投资港股通股票应遵循审慎和安全原则，加强内控管理，建立健全相关制度，配备专业人员，有效防范市场风险和投资风险。
保监会指出，此次允许保险资金参与沪港通试点，进一步增加了保险资金参与香港股票市场的投资方式，有利于保险机构更为灵活地选择投资标的，缓解资产配置压力；并借助境内外两个市场，防范和化解投资风险，提升投资收益。（完）
参看详情，请点选保监会网站：here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。