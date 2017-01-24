中国保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会

路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。

保监会网站发布的关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知称，为防范个别保险机构激进投资和集中度风险，保监会对保险机构开展重大股票投资和上市公司收购在偿付能力、股票投资能力、内控管理等方面进行了规定。

“保险公司可在2年或更长时间，将相关资产比例调整至监管比例之内，随着保险公司自身资产规模的增长，其投资比例呈现自然下降，不会对资本市场形成资金压力”，通知称。

保监会此次将保险机构股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形，根据持股份额变化，实施层层递进的差别监管。对占绝大部分不涉及举牌的一般股票投资行为，不增加限制性措施。

但保险机构开展一般股票投资涉及举牌的，应当在信息披露要求基础上进行事后报告；达到重大股票投资标准的，应向监管部门事后备案；涉及上市公司收购的，实行事前核准。

保监会还重点强化了保险机构与非保险一致行动人的举牌或收购行为监管，明确禁止保险机构与非保险机构一致行动人共同收购上市公司。保险机构与非保险一致行动人共同开展重大股票投资，新增投资部分应使用自有资金。

保监会还规定，保险机构与非保险一致行动人开展一般股票投资发生举牌时，保监会可以采取暂停保险机构资金最终流向非保险一致行动人的直接或间接投资等监管措施。此外，还要求保险机构在获得重大股票投资备案意见或上市公司收购核准文件前，不得继续增持该上市公司股票。

保监会认为，当前，保险资金股票投资余额达到1.2万亿元人民币，占保险资金运用总额的比例不到10%，距监管上限尚有较大空间。保监会调整监管比例有助于部分公司改善投资结构。

保监会并指出，将继续加强保险资金运用监管体系建设，在“偿二代”规则基础上，综合评估保险公司资产负债匹配情况和管理状况，实施差别化监管政策，提高行业稳健运行能力。（完）

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