中国要进一步强化保险监管 有效化解和平稳处置一批风险点--保监会

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 中国保监会副主席陈文辉近日称，要进一步强化保险监管，防范保险市场风险，坚决治理市场乱象，切实守住风险底线，有效化解和平稳处置一批风险点。
“要加强监管统筹和协调，把握监管力度和节奏，细化落实措施，充分评估监管政策效果，加强对市场形势的研判和应对，同步做好政策解读，稳定市场预期。”他称。
他并指出，保监会将不断加强监管制度建设，及时弥补监管短板，着力提升监管水平，强化监管工作力度，深入推进反腐倡廉工作，重构行业风清气正的政治生态。
保监会网站近日发布的《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》指出，近年来保险业出现的一些突出风险和问题，暴露出在保险监管制度和实践中还存在短板。针对部分制度存在着滞后、缺位、交叉、重叠甚至相互冲突等问题，要加快补齐制度短板。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。