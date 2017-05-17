中国要进一步强化保险监管 有效化解和平稳处置一批风险点--保监会

路透北京5月17日 - 中国保监会副主席陈文辉近日称，要进一步强化保险监管，防范保险市场风险，坚决治理市场乱象，切实守住风险底线，有效化解和平稳处置一批风险点。

“要加强监管统筹和协调，把握监管力度和节奏，细化落实措施，充分评估监管政策效果，加强对市场形势的研判和应对，同步做好政策解读，稳定市场预期。”他称。

他并指出，保监会将不断加强监管制度建设，及时弥补监管短板，着力提升监管水平，强化监管工作力度，深入推进反腐倡廉工作，重构行业风清气正的政治生态。

保监会网站近日发布的《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》指出，近年来保险业出现的一些突出风险和问题，暴露出在保险监管制度和实践中还存在短板。针对部分制度存在着滞后、缺位、交叉、重叠甚至相互冲突等问题，要加快补齐制度短板。（完）

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