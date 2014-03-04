保监会要求排查个险渠道资金风险 严防非法集资--报载

路透上海3月4日 -上海证券报周二报导，中国保监会近期下发通知，要求对个险渠道资金案件风险进行地毯式排查，排查内容是个人营销渠道是否存在非法集资甚至洗钱的违规情况。

报导称，这场紧急排查行动范围遍及全国，措施落至细处，排查对象是人身保险公司；近期各保监局及人身险公司相继收到保监会的通知，尤其是对业务量大的营销员和人数多的营销团队进行重点排查。

这次紧急地毯式排查的背景是，近期个别人身保险公司分支机构发生了保险销售从业人员涉嫌非法集资案件。一位保险业人士说，近年来在非法集资形势更趋复杂严峻的大背景下，保险从业人员从事非法集资活动的风险也在增加。

报导指出，此次排查重点主要包括：保险销售人员及其亲属作为投保人的自买单，保险销售人员及其亲属办理保单质押贷款，保险销售从业人员与保险公司工作人员、客户之间相互借贷，保险销售人员使用其个人或客户的信用卡为自己或客户刷卡缴费，保险销售人员或营销团队销售保险产品以外的金融产品等情况。

保险业人士分析称，与其他行业相比，保险业非法集资案件的数量、涉案金额、受害人数都比较少，非法集资案件风险整体可控。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。